Русский освободительной марш продолжается. Фото: ДАН

Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и России за сутки были уничтожены порядка 50 боевиков, а также военная техника и вооружение. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— Уничтожено реактивная система залпового огня «Ураган», три бронемашины, два автомобиля типа «Пикап» и три беспилотных летательных аппарата. Потери в живой силе противника составили до 50 человек, — отметили в оборонном ведомстве ДНР.

Тем временем официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко сообщил, что противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, одна долговременная огневая точка, четыре бронетранспортера и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Таким образом, совокупные потери личного состава вооруженных формирований Украины составили порядка 110 боевиков.

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