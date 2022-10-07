Военные РФ и Донбасса освободили еще несколько сел на подступах к Артемовску

Союзные силы продолжают развивать наступление по нескольким направлениям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Защитники Донбасса при поддержке российской армии взяли под контроль еще несколько сел, расположенных в окрестностях Артемовска. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево, - проинформировали там.

В Штабе напомнили, что союзные силы продолжают развивать наступление по нескольким направлениям.

Отметим, вчера врио Главы ДНР Денис Пушилин лично проверил обстановку на некоторых участках фронта. На угледарском направлении он пообщался с бойцами Шахтерской дивизии, затем заехал проведать чеченских братьев, воюющих на марьинском направлении, и передал привет Рамзану Кадырову с бойцами батальона «Запад-Ахмат».

- Боевой дух ребят на высоте! - сообщил руководитель Республики в своем телеграм-канале.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ЛНР прибыли первые подразделения мобилизованных из России

Военнослужащие проходят боевое слаживание на военных полигонах Республики (подробнее)