В ДНР пополнили маневренный фонд Мариуполя

В муниципальную собственность города перешел ряд объектов недвижимости в Ильичевском и Приморском районах. Фото: УНМ ДНР

В ДНР передали в муниципальную собственность Мариуполя ряд объектов недвижимости в Ильичевском и Приморском районах города - в частности, гостиницы «Дружба», «Бригантина» «Колумб», три общежития и два здания неизвестного назначения. Сделано это было в целях пополнения маневренного фонда города для поселения лиц, которые утратили свое жилье в результате боевых действий. Соответствующее решение принял Государственный комитет обороны Республики.

- Осуществить принудительное изъятие с обращением в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, с выплатой собственникам компенсации стоимости таких объектов, - сказано в постановлении.

С этой же целью в муниципальную собственность города перешли также общежития Приазовского государственного технического университета, Мариупольского государственного гуманитарного университета, Одесской национальной морской академии, Мариупольского порта и бывшего регионального отделения Фонда госимущества Украины. Они расположены в Октябрьском и Приморском районах.

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