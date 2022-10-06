В Горловке в результате обстрела ВСУ погиб мужчина

Тело погибшего было обнаружено по улице Свободы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела ВСУ в Горловке погиб мирный житель. Трагедия произошла в поселке шахты 6/7. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- Тело погибшего 1964 года рождения было обнаружено по улице Свободы в поселке шахты 6/7 Никитовского района Горловки, - проинформировал мэр.

По данным представительства ДНР в СЦКК, этот район подвергся обстрелу ВСУ из артиллерии калибром 122 миллиметра. Удар был нанесен сегодня днем со стороны подконтрольного украинским войскам поселка Дружба города Дзержинска.

Отметим, что ранее украинские силовики обстреляли еще один горловский поселок - Зайцево.

- В 14:50 зафиксирован обстрел по Зайцево. Было выпущено 10 неуправляемых авиационных ракет (с применением авиации), - заявили в СЦКК, уточнив при этом, что противник использовал для ударов боевой вертолет.

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