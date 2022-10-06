Жители Первомайска, утратившие свое имущество из-за боев, начали получать компенсации от государства

Пострадавшие имеют право на компенсационные выплаты. Фото: Администрация города Первомайска

Более 80 жителей Первомайска и административно подчиненных ему населенных пунктов, которые утратили свое имущество из-за боевых действий, получили компенсационные выплаты от государства. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Сергей Колягин.

Мэр отметил, что еще более 30 человек получат денежную помощь в самое ближайшее время.

- По состоянию на 6 октября текущего года 84 заявителя уже получили денежную помощь на приобретение имущества, на счета еще 37 жителей наших городов и поселков денежные средства будут зачислены в ближайшие дни, - заявил он.

По словам Колягина, за месяц работы комиссии при администрации были рассмотрены 136 заявлений от жителей на оказание единовременной денежной помощи из-за утраты имущества первой необходимости. По 15 из них факт потери имущества не подтвердился, а в 121 случае были приняты положительные решения.

Мэр напомнил жителям, что по вопросам получения компенсации за утерянное с 19 февраля 2022 года имущество необходимо обращаться в кабинет №1 управления труда и соцзащиты населения администрации Первомайска. Тем же, кто потерял свое жилье в период с 2014 по 2022 год, - в кабинет №106 самой администрации. Заявление обязательно рассмотрят.

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