Мэр Северодонецка ответил на предъявленные Киевом обвинения в коллаборационизме

Николай Моргунов был назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации Северодонецка в начале июля. Фото: ЛИЦ

Глава администрации города Северодонецка Луганской Народной Республики Николай Моргунов считает абсурдными обвинения в коллаборационистской деятельности, которые были выдвинуты в его адрес Офисом генерального прокурора Украины. Об этом он заявил журналистам Луганского информационного центра.

Градоначальник напомнил, что это нынешний украинский режим пришел к власти незаконным путем.

- На этот преступный украинский режим, пришедший к власти незаконным путем, я никогда не работал, поэтому считаю абсурдными обвинения в коллаборационизме, - подчеркнул Николай Моргунов.

Мэр Северодонецка отметил, что еще в 2014 году Киев пытался завести на него уголовное дело, предъявив обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

- Я верю, что придет время, и я буду давать показания на украинскую власть со стороны обвинения, - заявил Моргунов.

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