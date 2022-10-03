Денис Пушилин наградил Рамзана Кадырова Звездой Героя ДНР

Глава Республики получил высшую награду Чеченской Республики – Орден Кадырова. Фото: пресс-служба Администрации Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики передал Звезду Героя ДНР Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Об этом лидер государства сообщил в своем телегам-канале.

— С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя ДНР. Большая честь для меня получить высшую награду Чеченской Республики – Орден Кадырова, — отметил Денис Пушилин.

Глава Республики подчеркнул, что между Донецкой Народной Республикой и Чеченской Республикой установились тесные братские взаимоотношения, которые будут только укрепляться.

Напомним, что сегодня Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в качестве субъектов. «За» единогласно проголосовали все депутаты Государственной Думы России. Переходный период продлится до 1 января 2026 года.

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