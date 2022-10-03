ВФУ ранили двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка

ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего ранения получили два мирных жителя 1980 и 1946 годов рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждения получили частные жилые дома по улицам Башкирская, 83, 92, Богатырская 42, Рабфаковская, 21 «а», Пятницкого, 77, 79, — отметили в СЦКК.

Обстрелы района велись с позиций украинских боевиков, расположенных в населенных пунктах Нетайлово. Всего было выпущено порядка 13 артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

В ведомстве также подчеркнули, что в Киевском районе Донецка повреждены частные жилые дома по улице Чеканная и проспекту Манежный.

Напомним, что украинские боевики дистанционно разбросали запрещенные мины «Лепесток» в Петровском районе Донецка. Взрывоопасные предметы обнаружены на улице Борисовых.

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