Противопехотные мины «Лепесток» обнаружены в Петровском районе Донецке

При обнаружении мин звони в МЧС ДНР по номеру 101. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка из реактивной системы залпового огня «Ураган» с запрещенными противопехотными минами «Лепесток». Взрывоопасные предметы были обнаружены по улице Борисовых. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— ВФУ с позиций в Карловке выпустила две ракеты РСЗО БМ-27 «Ураган» с запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» по Петровскому району Донецка. Не наступайте на незнакомые предметы и не трогайте их руками! — отметили в Штабе.

Вчера на украинской мине «Лепесток» в Донецке подорвался 81-летний мирный житель.

Напомним, что противопехотная фугасная мина «Лепесток» может травмировать и даже искалечить человека. Не пытайтесь самостоятельно переместить или обезвредить взрывоопасный предмет. При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101.

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