Украинские боевики продолжают обстреливать мирное население Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Ворошиловскому району Донецка. Повреждено остекление торговых центров и объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— Украинские каратели продолжают обстрелы города Донецка. Под вражеским огнем оказался район Южного автовокзала. Взрывной волной выбито остекление окон в торговых комплексов «Континент», «Золотое кольцо». Повреждено здание диспетчерской и 3 трамвая на конечной остановке, — отметил мэр.
В СЦКК Донецкой Народной Республики подчеркнули, что украинские боевики обстреляли центр города с применением реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив одну ракету. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Карловка.
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