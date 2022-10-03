Украинские боевики обстреляли центр Донецка ракетой HIMARS, повреждено здание торгового центра

Украинские боевики продолжают обстреливать мирное население Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Ворошиловскому району Донецка. Повреждено остекление торговых центров и объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Украинские каратели продолжают обстрелы города Донецка. Под вражеским огнем оказался район Южного автовокзала. Взрывной волной выбито остекление окон в торговых комплексов «Континент», «Золотое кольцо». Повреждено здание диспетчерской и 3 трамвая на конечной остановке, — отметил мэр.

В СЦКК Донецкой Народной Республики подчеркнули, что украинские боевики обстреляли центр города с применением реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив одну ракету. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Карловка.

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