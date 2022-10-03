В дома Северодонецка вернулось электричество

Света в городе не было с весны. Фото: пресс-служба Минугля и энергетики ДНР

В Северодонецке запустили электроснабжение города. Оно отсутствовало с весны. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.

— Долгий и сложный путь был пройден ради восстановления его подачи, и множество людей приложили к этому усилия, иногда даже с риском для жизни. Коммунальные службы сделали и продолжают делать всё от них зависящее. Северодончане, еще весной лишённые всех удобств, реагируют радостно и удивленно, — отметил исполняющий обязанности мэра.

Моргунов подчеркнул, что процесс был и остается сложным, однако километры заминированной земли и порванных линий электропередач уже пройдены. Он заверил, что все новые районы Северодонецка будут постепенно подключаться к электросети.

Напомним, что украинские ракеты HIMARS разрушили здание бывшего офиса ООН в Северодонецке. В помещении находились подрядчики, которые приехали восстанавливать населенный пункт

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