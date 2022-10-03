Бурятия продолжает помогать подшефному Старобешевскому району

Восстановление Донбасса продолжается. Фото: ДНР Онлайн

Республика Бурятия продолжает помогать в восстановлении Старобешевскому району Донецкой Народной Республики. Специалисты приступили к ремонту дорожного покрытия. Об этом сообщили на официальном сайте ДНР.

— В поселке Новый Свет завершаются работы по текущему ремонту дорог. Кроме того, выполняются работы по планированию и выравниванию территории и монтажа ограждения новой детской игровой площадки, — отметили на сайте.

Напомним, что регионы России продолжают помогать Донецкой Народной Республике в восстановлении. Субъекты России взяли шефство над районами и городами Республики.

Специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа России завершают восстановление первого корпуса железнодорожной больницы в Волновахе. Объект планируют сдать в эксплуатацию уже в октябре. Ранее в Мариуполе открыли детский сад, восстановленный тульскими строителями.

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