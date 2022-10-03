Русский освободительный марш продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Совместными действиями военнослужащих ДНР и России за сутки уничтожено вражеское вооружение и военная техника. Потери личного состава вооруженных формирований Украины составили до 60 человек личного состава. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М777, шесть единиц бронированной техники и три беспилотных летательных аппаратов, — отметили в оборонном ведомстве.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко подчеркнул, что противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, четыре бронетранспортера, одна долговременная огневая точка и девять единиц специальной автомобильной техники.

Таким образом, совокупные потери вооруженных формирований Украины составили порядка 100 боевиков.

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