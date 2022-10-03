Украинские боевики обстреляли Ясиноватую

ВФУ продолжает обстреливать жилые кварталы ДНР (архивное фото). Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Ясиноватой. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Украинские боевики с позиций в Орловке нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Ясиноватой. Украинские боевики применяют артиллерию НАТО калибром 155-мм, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за сутки украинские боевики обстреляли 11 населенных пунктов Республики. В результате украинской агрессии погибли два мирных жителя в Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения получили три мирных жителя в Донецке, Макеевке и ранее освобожденной Владимировке. Всего по ДНР было выпущено 140 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов повреждено три дома в Донецке и Макеевке, а также два объекта гражданской инфраструктуры. За предыдущие сутки СЦКК ДНР зафиксировал 66 обстрелов.

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