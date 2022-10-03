Украинские боевики за сутки убили двух мирных жителей в ДНР

ВФУ продолжают обстреливать мирное население Республики (архивное фото). Фото: ДНР Онлайн

За сутки вооруженные формирования Украины 31 раз открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли два мирных жителя в Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения получили три человека в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, и в ранее освобожденной Владимировке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены три дома в Ленинском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки, а также два объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в СЦКК.

В ведомстве также подчеркнули, что под огнем боевиков оказались 11 населенных пунктов Республики: Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка, Александровка и Луганское.

Противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм, а также минометы 120 мм

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