ВФУ открыли огонь по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка

ВФУ продолжают обстреливать мирное население Донбасса (архивное фото). Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины отрыли огонь по жилым кварталам Донецка с самого утра. Обстрел ведется с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Нетайлово. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Утром вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу Куйбышевский и Киевский районы. Из населенного пункта Нетайлово в 4:55, 5:27, 7:29 и 7:40 выпущено в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

Кроме того, в 8:10 из населенного пункта Красногоровка в направлении Кировского района выпущено три снаряда калибром 155 мм. Также в 8:30 из населенного пункта Первомайское в направлении Киевского района выпущено 5 снарядов калибром 155 мм.

Напомним, что вчера украинские боевики убили двоих и ранили одного мирного жителя в Макеевке.

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