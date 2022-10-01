В ЛНР скончался выдающийся хирург, профессор ЛГМУ Александр Ольшанецкий

Уход из жизни этого ученого-практика, человека с богатым профессиональным опытом - огромная утрата для всего города и медицинского сообщества. Фото: Администрация города Луганска

30 сентября перестало биться сердце почетного гражданина Луганска, выдающегося хирурга, доктора медицинских наук, профессора Луганского государственного медуниверситета имени Святителя Луки Александра Ольшанецкого. Об этом сообщили в администрации столицы.

Там отметили, что заслуженному деятелю науки и техники было 96 лет. Кроме выдающихся профессиональных качеств, Александра Александровича отличали также исключительная доброта, порядочность и человечность.

- Уход из жизни этого ученого-практика, человека с богатым профессиональным опытом - огромная утрата для всего города, - заявили в мэрии.

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения Республики подчеркнули, что это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества.

- Сотрудники Министерства здравоохранения ЛНР и лично министр здравоохранения Наталия Пащенко выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким. Помним, скорбим, соболезнуем, - сказали в ведомстве.

В Минздраве также напомнили, что Александр Ольшанецкий в свое время подготовил 15 кандидатов и одного доктора медицинских наук, был отмечен грамотами президиума Верховного Совета УССР и удостоен звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

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