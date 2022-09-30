Президент России Владимир Путин предложил школьнице из Алчевска помочь в издании ее стихов

Богдана подарила российскому президенту свою тетрадь со стихами. Фото: Администрация города Алчевска

Президент России Владимир Путин предложил школьнице из Алчевска Богдане Нещерет помочь в издании ее стихов. Об этом сообщили в управлении внутренней политики администрации города.

Там уточнили, что встреча российского лидера и ученицы 11-го класса Алчевской средней школы № 3 имени Героя СССР Николая Бабанина состоялась сегодня во время митинга-концерта на Красной площади в Москве, где юная поэтесса прочла со сцены авторское стихотворение о своей большой родине - России.

После этого исполнилась ее заветная мечта - Богдана смогла встретиться и лично пообщаться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Школьница подарила президенту свою тетрадь со стихами.

- Для меня большая гордость - стоять сейчас с Вами, это была моя мечта, - призналась она.

В завершение встречи Владимир Путин предложил Богдане помочь издать сборник ее стихов.

Отметим, что Богдана Нещерет является самой юной ополченкой бригады «Призрак».

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