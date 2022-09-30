ВСУ нанесли новые ракетные удары по ЛНР, обстрелами разрушен Дворец культуры и поврежден детсад

Противник использует тяжелое вооружение, в том числе натовского образца. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки ВСУ девять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в СЦКК. Они уточнили, что противник использует тяжелое вооружение, в том числе натовского образца.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано девять обстрелов по населенным пунктам Золотое-5, Сватово, Кременная, Врубовка, Рубежное, Лантратовка, Приволье, Лисичанск, Кременная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (13 ракет типа M31 GMLRS), артиллерийского орудия 155 мм (26 снарядов), танков (4 снаряда), - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что под обстрелами погиб мирный житель в Рубежном, еще три человека были ранены. Кроме того, снарядами повреждены две многоэтажки и разрушены торговые точки. Тем временем в Золотом-5 обстрелом разрушен Дворец культуры, повреждены ясли-сад «Березка», почта, 15 многоквартирных домов и магазин.

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