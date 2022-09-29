В ДНР готовят к запуску Фонд развития промышленности

На цели развития промышленности будут выделены колоссальные средства Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР министерство промышленности и торговли практически каждую неделю собирает предпринимателей для составления заявок в Фонд развития промышленности, начало работы которого ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на первого заместителя министра промышленности и торговли ДНР Юрия Никонорова.

- Бизнес-проекты мы рассматриваем практически каждую неделю, собираем предприятия, оттачиваем их заявки, корректируем. Заявки у нас уже есть. Сейчас сложности в том, чтобы порядки утвердить, как мы будем ранжировать поступившие заявки. Я связывался с директором Фонда, он сказал, что продвинулись достаточно далеко, я думаю, что в ближайшее время должны запустить Фонд развития промышленности, - рассказал Юрий Никоноров.

Фонд развития промышленности создан распоряжением Правительства в июле этого года. Он будет выдавать займы и гранты на развитие производства, а также осуществлять субсидирование процентной ставки до 5 процентов при кредитовании промпредприятий. Ожидается, что бюджет фонда составит 2 млрд рублей.

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