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Политика28 сентября 2022 18:51

ВФУ открыли огонь по Петровскому району Донецка

Украинские боевики продолжают обстреливать город
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ продолжает обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото)

ВФУ продолжает обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по прифронтовому Петровскому району столицы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Украинские каратели вновь обстреляли Петровский район Донецка. По данным Представительства ДНР в СЦКК по мирным жителям выпущено три снаряда калибром 152 мм, — отметил мэр.

Кулемзин подчеркнул, что данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что украинские боевики открывают огонь по району в четвертый раз. Обстрел ведется с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенных пунктах Красногоровка и Новомихайловка.

Напомним, что ранее в Ленинском районе Донецка удалось сбить беспилотный летательный аппарат.

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