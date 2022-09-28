ВФУ открыли огонь по Петровскому району Донецка

ВФУ продолжает обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по прифронтовому Петровскому району столицы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Украинские каратели вновь обстреляли Петровский район Донецка. По данным Представительства ДНР в СЦКК по мирным жителям выпущено три снаряда калибром 152 мм, — отметил мэр.

Кулемзин подчеркнул, что данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что украинские боевики открывают огонь по району в четвертый раз. Обстрел ведется с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенных пунктах Красногоровка и Новомихайловка.

Напомним, что ранее в Ленинском районе Донецка удалось сбить беспилотный летательный аппарат.

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