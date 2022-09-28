Над Ленинским районом Донецка сбили беспилотный летательный аппарат

Повреждения получил многоквартирный дом по улице Университетской в центре Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Беспилотный летательный аппарат сбили над Ленинским районом Донецка. Кроме того, столица Донецкой Народной Республики весь день подвергалась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

— По поступившей информации в Ленинском районе за магазином «Молоко» по Ленинскому проспекту был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат, — отметил мэр.

Он подчеркнул, что под огнем украинских боевиков находятся Куйбышевский и Кировский район Донецка. Вооруженные формирования Украины обстреливают город со своих позиций, расположенных в населенных пунктах Первомайское и Нетайлово. Обстрел ведется из артиллерии калибром 152 и 155 мм.

Напомним, что утром ВФУ атаковали Ворошиловский район Донецка. В результате обстрела повреждены жилые дома, здание лицея №1, а также гостиница «Park-Inn».

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