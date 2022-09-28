В ДНР заявили, что Красный Лиман находится под контролем союзных сил

Город и ключевые трассы полностью контролируются военнослужащими НМ ДНР, ЛНР и ВС России. Фото: ДАН

Красный Лиман и стратегические трассы находятся под контролем союзных сил ДНР, ЛНР и России. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— Защитники города из числа НМ ЛНР и ДНР, а также ВС РФ полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак бандформирований Киева. Стратегические трассы также под контролем несмотря на попытки нацистов отрезать Красный Лиман от снабжения, — отметили в оборонном ведомстве.

В Народной милиции подчеркнули, что противник как малыми, так и усиленными группами пытается прорвать оборону защитников с южной стороны. На трассе Лиман — Сватово украинские боевики пытались мобильными группами прощупать обстановку, однако получили отпор. Обстановка в городе и на ключевых дорогах остается спокойной.

Напомним, что ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы ведут интенсивные бои с ВСУ в окрестностях Красного Лимана.

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