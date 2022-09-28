ДНР может принять участие в строительстве челябинского метро

В ДНР считают такой заказ проверкой возможностей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Предприятия Донецкой Народной Республики могут принять участие в строительстве метро в Челябинске. В ДНР поступил заказ на изготовление элементов крепления для челябинского метрополитена. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР Юрий Никоноров.

— Есть ряд очень интересных предложений и по машиностроению, и по металлургии. В Челябинске строится метро, есть договоренность, что наши предприятия будут делать тюбинги для метростроевцев. Их нужно 50 тысяч штук, мы определились, что 25 тысяч отдадут на ДНР, а еще 25 тысяч будет делать Магнитка. Это серьезный заказ, проверка наших возможностей, — отметил Никоноров.

Он подчеркнул, что все детали сделки прорабатываются.

Напомним, что ранее власти Республики заявили о строительстве в Донецке асфальтобетонного завода. Будущее предприятие возводится благодаря шефству Москвы над столицей Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Старобешево продолжается ремонт на электростанции

Работы проходят в энергоблоках 13 и 9 (подробнее)