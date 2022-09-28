Почта Донбасса введет в обращение почтовую марку, посвященную Мариуполю

Приобрести марки можно будет в отделениях «Почты Донбасса». Фото: ДАН

«Почта Донбасса» введет в обращение внеплановую почтовую марку, посвященную Мариуполю. Оформить предзаказ на филателистский набор можно уже сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

— Старт продаж в наших онлайн и офлайн магазинах — 29 сентября 2022 года в 13:00! — отметили в республиканском операторе почтовой связи.

Мариуполь основан в 1778 году православными греками-переселенцами из Крыма. В период с 1948 по 1989 годы город был переименован в Жданов (в честь советского государственного деятеля Андрея Жданова, уроженца Мариуполя). С 13 января 1989 года городу Жданову, по просьбе его жителей, возвращено историческое название — Мариуполь.

Напомним, что ранее Макеевский металлургический завод запустил доставку арматурного проката в Мариуполь. С его помощью в городе будут возводить новые жилые комплексы.

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