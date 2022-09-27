В Алчевске участковые избирательные комиссии референдума эвакуировались в бомбоубежище из-за обстрела ВСУ

По городу были выпущены шесть ракет. Фото: УНМ ЛНР

В городе Алчевск участковые избирательные комиссии референдума эвакуировались в бомбоубежище из-за обстрела ВСУ. Об этом проинформировала глава Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

- Утром подвергся обстрелу город Алчевск, где три участка также были эвакуированы в бомбоубежище. После того, как ситуация будет стабилизирована, участки продолжат свою работу, - заявила председатель ЦИК.

Отметим, ранее представительство Республики в СЦКК сообщило, что киевские силовики обстреляли Алчевск из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. По городу были выпущены несколько ракет.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 07:47 по Алчевску с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет), - уведомили наблюдатели.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ЛНР за четыре дня более 1,1 миллиона избирателей проголосовали на референдуме о вхождении в состав России

Явка на референдум в ЛНР по окончанию четвертого дня голосования составила почти 84 процента (подробнее)