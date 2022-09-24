90% военнослужащих Народной милиции ЛНР проголосовали на референдуме

Практически все военнослужащие отдали свой голос на референдуме. Фото: ДАН

На референдуме о присоединение к России проголосовали более 90% военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом на брифинге в Луганске сообщил подполковник оборонного ведомства Республики Андрей Марочко.

— Проголосовало более 90% военнослужащих Народной милиции ЛНР. Не проголосовали только наши военнослужащие, которые в зоне проведения специальной военной операции выполняют особые задачи, — отметил Марочко.

Подполковник подчеркнул, что голосование у военнослужащих проходит в смешанном формате. В медицинских учреждениях голосуют те, кто находится на лечении. Для военнослужащих в воинских частях организованы избирательные участки на месте. А для военных, находящихся на позициях, по возможности организована ротация.

— Некоторым военнослужащим приходится выходить на наблюдательные посты и они голосуют непосредственно на месте, на линии соприкосновения, — подчеркнул подполковник оборонного ведомства.

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