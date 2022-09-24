ВФУ применили высокоскоростную ракету HARM против мирного населения Донбасса

ВФУ впервые применяют такое вооружение против мирного населения. Фото: СЦКК ДНР

При атаке мирного города Енакиево украинские боевики впервые применили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В результате обстрела ранение получил мирный житель, а также зафиксированы повреждения школы и жилых домов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате атаки ранение получил сотрудник государственного предприятия «Автодор», гражданин Российской Федерации 1969 года рождения, — отметили в ведомстве.

Повреждения получила школа №8, а также жилые многоквартирные дома по улицам Вильямса 52, 54, 56, 58, 60 и Айвазовского, 48, 68.

AGM-88 HARM — высокоскоростная противорадиолокационная ракета, которая способна наводиться на высокочастотные радары, вычислять местоположение и поражать цели даже если радары были выключены.

В СЦКК подчеркнули, что 30 августа 2022 года военно-воздушные силы Украины опубликовали пропагандистский видеоролик, впервые демонстрирующий применение адаптированных к украинским истребителям МиГ-29 американских авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM.

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