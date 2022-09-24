Жители Мариуполя активно голосуют на референдуме о присоединении к России

Мариупольцы принимают активное участие в голосовании. Фото: t.me/glavamariupol

В Мариуполе продолжается голосование на референдуме о присоединении к России. На левобережье города жители выстраиваются в очереди для этого. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— На одном из выездных участков в Орджоникедзевском районе города настоящий ажиотаж. Мариупольцы рады, что могут проголосовать недалеко от дома. Говорят, что это удобно. Голосуют, конечно же, за! — отметил мэр.

Кроме того, один из участков отрыли на территории подрядной строительной организации из России. 800 мариупольских строителей собрались там, чтобы проголосовать.

— Горожане говорят, что ждали этого события ещё в 2014 году. Люди рады, что принимают участие в восстановлении города, который вскоре станет российским! — подчеркнул Иващенко.

Напомним, что референдум на территории Донецкой и Луганской Народных Республик продлится до 27 сентября включительно.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР прибыла группа международных наблюдателей на референдум

Они следят за ситуацией на избирательных участках (подробнее)