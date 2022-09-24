В ЛНР прибыла группа международных наблюдателей на референдум

Международные наблюдатели уже приступили к работе. Фото: МИД ЛНР

В Луганскую Народную Республику прибыла группа международных наблюдателей из Германии, Камеруна, Словакии и Беларуси. Они следят за соблюдением демократических принципов по время волеизъявления граждан ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики.

— Мы считаем своим журналистским долгом показать все, что здесь происходит европейскому сообществу, — отметил наблюдатель из Германии Сергей Филберт.

Напомним, что референдум о присоединении к России стартовал в ЛНР и ДНР 23 сентября. Он пройдет пройдет с 23 по 27 сентября во всех городах и районах народных республик. Четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях, а 27 сентября голосование продолжится на избирательных участках.

Вчера наблюдатель из Италии Элизео Бертолази отметил, что в первый день проведения в ДНР референдума по вопросу присоединения к России никаких нарушений выявлено не было.

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