В Донецке построят асфальтобетонный завод

В Республике возведут еще один завод. Фото: пресс-служба администрации Главы ДНР

Москва, взявшая шефство над столицей ДНР, возведет в Донецке асфальтобетонный завод. Глава ДНР Денис Пушилин лично посетил подготовительную площадку будущего предприятия. Об этом лидер Республики сообщил в своем телеграм-канале.

— Производительность завода позволяет осуществлять работы по укладке дорожного покрытия до 500 тыс. кв. м за сезон. Так что в следующем году мы обязательно увидим значительно большие объемы отремонтированных дорог, — отметил Денис Пушилин.

Глава Республики подчеркнул, что на данный момент в подготовительных работах задействованы 50 специалистов и 25 единиц техники.

Напомним, что ранее Денис Пушилин анонсировал стройку завода по разливу питьевой воды в Старобешево. Максимально возможный объем питьевой воды, которую там планируют производить и разливать, составит 556 тысяч литров в сутки.

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