Украинские боевики нанесли ракетный удар по Енакиево

По Енакиево было выпущено три ракеты из американской РСЗО (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ
Вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Енакиево. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— Около 13:50 украинские боевики выпустили три ракеты из РСЗО «HIMARS». Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Краматорск, — отметили в ведомстве.
Глава администрации города Енакиево Роман Храменков подчеркнул, что после отработки ПВО остатки ракет рассыпались осколками в районе Фильтровальная.
Напомним, что ранее обстрелу из реактивной системы залпового огня HIMARS подверглись также четыре населенных пункта Луганской Народной Республики: Сватово, Стаханов, Рубежное и Алчевск. В Алчевске обстрелами со стороны ВФУ были повреждены пять жилых домов и два корпуса городской больницы.
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