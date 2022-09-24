«Мир Луганщине» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение фиксирует все, чем ОД «Мир Луганщине» и партия «Единая Россия» занимались ранее. Фото: пресс-служба ОД «Мир Луганщине»

Глава Луганской Народной Республики, председатель общественного движения «Мир Луганщине» Леонид Пасечник и секретарь Генерального совета всероссийской политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак подписали соглашение о сотрудничестве между общественным движением и партией. Об этом сообщили в пресс-службе ОД «Мир Луганщине».

— Важность сегодняшнего события трудно переоценить. 8 лет терпения, 8 лет страданий, 8 лет надежды, — отметил Турчак. — И вот остаются считанные дни, и мы наконец-то воссоединимся не только де-факто, как это было все эти годы, а уже де-юре, когда пройдет референдум. Сегодняшнее соглашение лишь фиксирует все то, чем мы занимались все это время.

Глава Республики подчеркнул, что подписание соглашения это знаковое событие для всех жителей государства.

Напомним, что ранее Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и глава администрации Лисичанска Андрей Скорый подписали соглашение о сотрудничестве. Российский регион поможет в восстановлении городу, пострадавшему от украинских обстрелов.

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