В результате обстрела ВФУ Алчевска повреждены два корпуса больницы и пять жилых домов

Обстрелами ВФУ вновь повреждены жилые дома в ЛНР. Фото: СЦКК ЛНР

Обстрелы украинских боевиков повредили жилые дома и больницу в Алчевске. По городу было выпущено шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждено пять многоквартирных жилых домов и два корпуса Алчевской центральной городской многопрофильной больницы, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее стали известны последствия обстрелов Рубежного, Стаханова и Сватово в ЛНР. Украинские боевики повредили зернохранилища, автомобили, два жилых многоквартирных дома и помещения культурно-развлекательного центра «Ника» в городском парке «Горняк». По населенным пунктам было выпущено 24 ракеты типа M31 GMLRS из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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