Под огнем ВФУ в Куйбышевском районе Донецка погибла мирная жительница

Повреждены жилые дома в поселке Октябрьский рудник. Фото: Кулемзин/ТГ

Украинские боевики убили мирную жительницу в Куйбышевском районе столицы Республики. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району города. По ул. Чехословацкой погибла женщина 1958 года рождения, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в результате обстрела Куйбышевского района повреждено четыре многоквартирных дома, а также котельная. Осколками посечены фасады, балконы и остекление зданий.

В Штабе подчеркнули, что вооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка, в результате чего два мирных жителя получили ранения по улице Щорса.

Напомним, что ранее сообщалось об одном погибшем в Ворошиловском районе города. По уточненным данным мужчина мужчина 1978 года рождения ранен, доставлен в РТЦ, где ему оказывается вся необходимая помощь.

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