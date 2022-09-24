ВФУ убили мирного жителя в центре Донецка

Украинские боевики продолжают обстреливать центральный район Донецка (архивное фото). Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по ворошиловскому району Донецка. В результате обстрела погиб мирный житель, повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Из населенного пункта Орловка было выпущено три снаряда калибром 155 мм. По предварительной информации, произошло попадание в жилой дом в районе улиц Щорса и Розы Люксембург, — подчеркнул мэр.

Кулемзин отметил, что в Ворошиловском районе города погиб мирный житель, анкетные данные которого устанавливаются.

Тем временем ВФУ обстреляли поселок Октябрьский рудник в Куйбышевском районе Донецка. Повреждены четыре многоквартирных дома и котельная. Пострадали балконы, фасады, остекление.

Напомним, что за предыдущие сутки вооруженные формирования Украины убили двух мирных жителей в Петровском районе Донецка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны последствия обстрела украинскими боевиками Стаханова, Сватово и Рубежного американскими HIMARS

ВФУ продолжают обстреливать населенные пункты Республики (подробнее)