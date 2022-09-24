Украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка

ВФУ вновь наносят удары по жилым кварталам города (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего несколько многоквартирных домов получили повреждения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Обстрелу подвергся поселок Октябрьский рудник в Куйбышевском районе. По проспекту Кремлевский получили повреждения несколько многоквартирных домов, — отметил градоначальник.

Кулемзин подчеркнул, что украинские боевики выпустили по району три снаряда калибром 155 мм со своих позиций, расположенных в населенном пункте Нетайлово. Обстрелу подвергся также Киевский район столицы ДНР. По нему ВФУ выпустили четыре снаряда калибром 155 мм из населенного пункта Орловка.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики убили двух мирных жителей Республики. Всего по ДНР был выпущен 251 боеприпас. Под огнем оказались 11 населенных пунктов государства.

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