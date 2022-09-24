За сутки ВФУ убили двух мирных жителей в ДНР

Один из ударов пришелся по Красногвардейскому проспекту в Донецке.

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 251 боеприпас. В результате этого погибли два мирных жителя в Петровском районе Донецка и Великоновоселовском районе ДНР. Еще два человека получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены семь домов в Петровском районе Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов Республики, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении противник применял РСЗО БМ-21 «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском — артиллерию 152 мм. На горловском — РСЗО БМ-21 «Град», артиллерию 155 и 152 мм, НАР, танки.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики открыли огонь по Республике 55 раз.

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