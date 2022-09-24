Республика Татарстан и Лисичанск подписали соглашение о сотрудничестве

Еще один российский регион будет восстанавливать город в ЛНР. Фото: пресс-служба администрации Главы Республики

Республика Татарстан поможет в восстановлении Лисичанску, пострадавшему от украинских обстрелов. Соглашение о сотрудничестве подписали Премьер-министр субъекта России Алексей Песошин и глава администрации Лисичанска Андрей Скорый. Об этом сообщил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

— Алексей Песошин проинформировал, что первые шаги по восстановлению города уже намечены и будут реализовываться. А работы, действительно, много: украинские нацисты, преследуя цель дестабилизировать жизнедеятельность города, бездумно обстреливали жилые районы, разрушали гражданскую инфраструктуру, — отметил лидер государства.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики обстреляли три населенных пункта в ЛНР. Под огнем ВФУ оказались Стаханов, Рубежное и Сватово. Вооруженные формирования Украины обстреляли города из американской система залпового огня HIMARS, выпустив 24 ракеты. Из-за угрозы обстрелов некоторые участки комиссий на референдуме завершили работу досрочно.

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