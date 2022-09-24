Стали известны последствия обстрела украинскими боевиками Стаханова, Сватово и Рубежного американскими HIMARS

Украинские боевики продолжают обстреливать мирных жителей Республики
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины 23 сентября отрыли огонь по четырем населенным пунктам Луганской Народной Республики, выпустил 24 ракеты типа M31 GMLRS. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— в населенном пункте Стаханов повреждены помещения культу но-развлекательного центра «Ника» в городском паке «Горняк», а Рубежном обстрелами повреждено два многоквартирных жилых дома, — отметили в СЦКК.
В ведомстве также подчеркнули, в Сватово повреждено зернохранилище и два автомобиля, однако информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив 24 ракеты типа M31 GMLRS.
Напомним, что в ЛНР в первый день референдума досрочно завершили работу некоторых участковых комиссий из-за угрозы обстрелов.
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