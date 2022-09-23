В ЛНР в первый день референдума досрочно завершили работу некоторых участковых комиссий из-за угрозы обстрелов

Не обошлось и без провокаций - председателям избиркомов в Луганске начали поступать смс с угрозами. Фото: Луганьмедиа

В первый день референдума о вхождении ЛНР в состав России на некоторых территориях Республики досрочно завершили работу из-за угрозы обстрелов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

- На некоторых участках мы действительно с целью безопасности немножко раньше прекратили работу, в принципе, уже и темно было. Это с целью безопасности, - отметила она.

Елена Кравченко уточнила, что, в частности, участковые комиссии досрочно прекратили работу в Алчевске и Северодонецке, где стали возникать угрозы обстрелов.

- Поэтому для того, чтобы сохранить жизни и членов комиссий, и мирных граждан, мы согласились с предложением наших правоохранителей, Народной милиции, что есть необходимость на некоторых территориях досрочно закончить работу, - рассказала Глава ЦИК.

Отметим, ранее Елена Кравченко сообщила, что председатели избиркомов в Луганске начали получать смс с угрозами, однако продолжили выполнять свои обязанности. Обстрелы пугают людей куда больше, но в тех же Рубежном и Сватово избиратели сами обратились к членам ЦИК с просьбой продолжить голосование в бомбоубежищах.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Украинские боевики нанесли авиаудар по окрестностям Горловки

Со стороны населенного пункта Нелеповка при помощи авиации были выпущены 15 ракет (подробнее)