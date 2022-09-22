Пятнадцать воинских частей были сформированы в ДНР за последний месяц

Все сформированные части успешно справляются с поставленными перед ними задачами, освобождая территории Республики от украинских боевиков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пятнадцать воинских частей были сформированы в Донецкой Народной Республике за последний месяц. Об этом сообщил военный комиссар ДНР Евгений Кучеренко.

Он отметил, что все сформированные части успешно справляются с поставленными перед ними задачами, освобождая территории Республики от украинских боевиков.

- Благодаря нашим военнослужащим и военнослужащим РФ Донецкая Народная Республика успешно освобождает территории от фашистского режима Киева. За последний месяц мы сформировали 15 воинских частей, которые успешно выполняют боевые задачи, - отметил он.

Тем временем в ЛНР за последний месяц сформированы еще 10 воинских подразделений Народной милиции.

- За последний месяц мы сформировали еще десять воинских частей, которые успешно защищают рубежи нашей Родины, - заявил военный комиссар Луганской Народной Республики Андрей Губанов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донбассе уничтожены две долговременные позиции и бронетехника ВСУ

За сутки украинская армия лишилась еще более полсотни своих военнослужащих (подробнее)