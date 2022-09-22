ВСУ обстреляли район Крытого рынка Донецка: есть погибшие и раненые

Очевидцы сообщают о попаданиях во вход здания Крытого рынка, а также о прилетах в районе «Скай сити» Фото: Андрей Тютюников

По поступившей информации, в результате обстрела Крытого рынка в Донецке много пострадавших - есть погибшие и раненые. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Напомним, ранее в мэрии сообщили, что центр Донецка находится под интенсивным обстрелом ВСУ. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались Ворошиловский, Киевский и Калининский районы столицы.

Очевидцы сообщают о попаданиях во вход здания Крытого рынка, а также о прилетах в районе «Скай сити».

- Огонь ведется из тяжелой артиллерии калибром 155 мм, - заявил мэр города Кулемзин.

Кроме того, сообщается о прилете в районе городской администрации Донецка по улице Артема. Под ударом украинской артиллерии оказался также район студгородка.

Из-за опасности боевых действий в городе временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №4;8;7;11 и трамвайного маршрута №1. Жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.

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