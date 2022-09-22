В Донбассе уничтожены две долговременные позиции и бронетехника ВСУ

Союзные силы России и Донбасса продолжают уничтожение живой силы противника, складов и техники Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные силы России и Донбасса продолжают уничтожение живой силы противника, складов и техники. Так, за прошедшие сутки бойцы ДНР при поддержке российских военных смогли ликвидировать один танк и три бронемашины пехоты ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк Т-72, два БПЛА, три бронированные машины. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов, - заявил он.

Тем временем в Народной милиции ЛНР заявили о ликвидации двух долговременных огневых позиций противника.

- Уничтожено до 35 человек личного состава; 5 бронетранспортеров; 2 долговременные огневые точки; 7 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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