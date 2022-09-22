ВСУ обстрелом повредили и уничтожили 300 тонн зерна в ЛНР

Вследствие возникшего пожара сгорело зернохранилище Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинские боевики во время обстрела поселка Новоайдар в ЛНР уничтожили и повредили 300 тонн зерна в ангаре одного из местных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- В результате артобстрела пожаром уничтожен ангар на площади 432 квадратных метров, 150 тонн зерна, 5 тонн дизтоплива, сельскохозяйственная техника, инвентарь и электрооборудование; повреждено 150 тонн зерна в ангаре ФЛП, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что утром 21 сентября ВСУ обстреляли Новоайдар американскими ракетами HIMARS. В результате один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Обстрелом был разрушен жилой дом, повреждено - четыре. Также пострадали учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники.

По данным СЦКК, в течение суток ВСУ трижды обстреливали территорию Луганской Народной Республики.

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