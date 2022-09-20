Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью известного российского актера и режиссера Сергея Пускепалиса

Сергей Пускепалис практически до последних дней своей жизни продолжал посещать Донбасс и поддерживать военных и местных жителей. Фото: t.me/pushilindenis

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким российского актера и режиссера Сергея Пускепалиса, погибшего сегодня утром в результате ДТП в Ярославской области.

- Мы знали его как актера, режиссера, истинного патриота России и друга Донбасса. Он много раз у нас был и очень помогал нашим ребятам на передовой. Его активная поддержка была открытой, значимой с душевным сопереживанием и болью за Донбасс, - отметил Глава ДНР в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин подчеркнул, что поверить в такую утрату сложно.

- Не верится, что Сергея больше нет. Искренне сочувствую его родным и близким, - написал он.

Отметим, что Сергей Пускепалис практически до последних дней своей жизни продолжал посещать Донбасс и поддерживать военных и местных жителей, доставлял сюда гуманитарную помощь и общался с людьми. Машина, которую Сергей сегодня перегонял в Москву, была куплена им для защитников Донбасса, но столкнулась на трассе с фурой в Ярославской области.

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