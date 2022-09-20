В ЛНР определят итоги референдума по вступлению в состав РФ не позже 2 октября

Референдум по вхождению ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Не позднее, чем через пять дне после последнего дня голосования в Луганской Народной Республике Центральная избирательная комиссия (ЦИК) государства определит результаты референдума по вхождению ЛНР в состав Российской Федерации. Об этом говорится в принятом депутатами и подписанном Главой Республики законе о референдуме.

«…Центральная избирательная комиссия ЛНР после предварительной проверки правильности составления указанных протоколов путем суммирования содержащихся в них данных не позднее чем через 5 дней после дня (последнего дня) голосования определяет результаты референдума, составляет протокол о результатах референдума, на основании которых принимает решение о результатах референдума», – говорится в документе.

Также в законе говорится, что референдум считается одобренным, если в его поддержку проголосовало больше половины участников.

Напомним, что референдумы по вхождению в состав Российской Федерации в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут с 23 по 27 сентября.

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