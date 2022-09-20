В поселке Краснореченское в ЛНР под обстрелом погибли годовалые близнецы и 7-летняя девочка

Вследствие прямых попаданий снарядов в поселке были разрушены два дома Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Семь мирных жителей поселка городского типа Краснореченское в ЛНР погибли в результате украинского обстрела. Среди них - трое детей. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под обстрелом погибли годовалые близнецы и 7-летняя девочка.

- Представительством ЛНР в СЦКК получена информация о том, что вечером 19 сентября 2022 года в результате артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибло семь мирных жителей, из которых трое детей (близнецы - девочка и мальчик 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения, - заявили наблюдатели.

В СЦКК также добавили, что вследствие попаданий снарядов ВСУ в поселке были разрушены два жилых дома.

Напомним, 19 сентября украинские боевики трижды обстреляли Кременную, выпустив в направлении города более полутора десятка 155-миллиметровых снарядов натовского образца.

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