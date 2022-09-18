В результате обстрела Киевского района Донецка повреждено здание железнодорожного института

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото). Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Киевскому району столицы ДНР, в результате чего повреждения получило административное здание института железнодорожного транспорта. Зафиксированы также повреждения многоквартирных и частных жилых домов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Повреждены многоквартирные жилые дома по улицам Куйбышева, 264 и Артема, 290. Также пострадал частный жилой дом на улице Благовещенская, 65, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что украинские боевики выпустили за четыре часа по району порядка 20 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Первомайское.

Кроме того, в Кировском районе Донецка на улице Джанкойская, 3 зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР завезут 3,5 тысяч тонн топлива сегодня ночью

Проблемы с поставками горючего решат в течение нескольких дней (подробнее)