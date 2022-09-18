В ДНР завезут 3,5 тысяч тонн топлива сегодня ночью

На государственных заправках «РТК» есть топливо по всем видам расчетов, кроме 95 бензина, который отпускается по талонам. Фото: пресс-служба «РТК»

В Донецкую Народную республику уже завезли пять тысяч тонн горючего, поставка в 3,5 тысяч тонн ожидается сегодня ночью. Также оплачена поставка 20 тысяч тонн топлива, которая сможет покрыть создавшийся дефицит. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Мы понимаем, что пока будут происходить постоянные обстрелы со стороны Украины нашей инфраструктуры, в том числе нефтехранилищ, мы будем испытывать трудности, которые все вместе, я в этом уверен, сможем преодолеть, — подчеркнул зампред.

Хоценко отметил, что в Республике начал работу Штаб по регулированию ситуации, в рамках которого Правительство будет мониторить цены, наличие топлива и его доступность для жителей.

Напомним, что в Республике уже несколько дней наблюдается дефицит топлива. Это связано с задержкой вагонов в пути следования и ажиотажным спросом.

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